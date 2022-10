In Italia si muore di lavoro | statistiche choc Mattarella | Inaccettabile

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ogni giorno incirca tre persone escono per andare a lavorare e non fanno più ritorno a casa. E' quanto emerge dallediffuse dall'Anmil presentate oggi a Fiume Veneto (Pordenone) in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul. Secondo le tabelle, elaborate sulla base dei numeri Inail, nei primi 8 mesi dell'anno, le 'morti bianche' sono state 677, una media quindi di quasi 3 vittime al giorno. Nello stesso periodo del 2021 le morti bianche furono 772: si è quindi registrato un calo del 12,3% ma a pesare è anche l'impatto della pandemia di Covid. In totale, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-agosto 2022 sono 484.561, che fanno segnare un +38,7% rispetto ai 349.449 dello stesso periodo del 2021. Numeri che parlano da soli. "Allarmanti, drammatici", li definisce il presidente ...

Assolombarda

Tragedia nel barese. Pietro Angiulli , motociclista 16enne, è morto alla guida della sua moto. Nella mattinata di domenica 9 ottobre, il giovane ha perso la vita sulla provinciale che collega ...Si trasforma in tragedia la festa per i 25 anni di matrimonio di un 48enne di Trani : è morto Michele Losito , è successo nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre al termine della messa in celebrazione ... Rischio disastro, se le imprese chiudono l'Italia muore — Assolombarda Ogni giorno in Italia circa tre persone escono per andare a lavorare e non fanno più ritorno a casa. E' quanto emerge dalle ...Il giovane ha sbandato e perso il controllo della sua moto andando a sbattere violentemente contro un albero Tragedia nel barese. Pietro Angiulli, motociclista 16enne, è morto alla guida della sua ...