Hellas Verona | riflessioni sull’esonero di Cioffi | il nome dell’eventuale sostituto

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sono ore di valutazioni in casa, l’allenatore Gabrieleè a serio rischio esonero. Potrebbe risultare fatale la sconfitta contro la Salernitana, lo scontro salvezza si è concluso sul risultato di 2-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Piatek, poi il pareggio ospite con Depaoli. Nel finale la marcatura del definitivo successo di Dia. Il rendimento in stagione dell’è stato molto negativo, in 9 partite ha conquistato appena 5 punti frutto di una vittoria, 2 pareggi e ben 6 sconfitte. Le prossime ore saranno decisive,rischia seriamente l’esonero. Al suo posto in pole Bocchetti, allenatore della primavera che però non è in possesso del patentino e potrebbe essere affiancato da un altro allenatore. L'articolo CalcioWeb.