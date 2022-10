Frasi al veleno contro la Juve | “Ci rubarono la partita”

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nonostante siano passati tanti anni c’è ancora qualche giocatore che ricorda quellacome se fosse ieri e ha voluto dire la sua Agnelli Nedved (ansa) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ci sono partite che lasciano il segno. Anche a distanza di anni, possono tornare a far parlare di loro perché gli strascichi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.