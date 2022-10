Calcio | Serie A 2022-2023 | vincono Monza e Salernitana | pareggi in rimonta per Udinese e Torino

(Di domenica 9 ottobre 2022) Si sono giocati quattro dei sei match previsti in questa domenica della 9a giornata della. Vittorie importanti percontro, rispettivamente, Spezia e Hellas Verona, mentre-Empoli e-Atalanta si sono concluse sul risultato di parità. Con questi risultati gli orobici salgono di nuovo in vetta alla classifica con 21 punti, mentresalgono a quota 10, lasciando a distanza la zona retrocessione. Alle ore 18.00 toccherà a Cremonese-Napoli, quindi alle ore 20.45 il posticipo tra Roma e Lecce.-EMPOLI 1-1 La domenica della 9a giornata ha preso il via con il match delle ore 12.30 trae Empoli. Dopo un primo tempo contraddistinto ...

Gasport 9 ottobre - 16:57Dopo sei vittorie consecutive sembrava essersi fermata la marcia dell'Udinese, sotto 2 - 0 in casa con l'Atalanta, per le reti al 36' di Lookman e al 56' di Muriel su rigore, riagguanta la Dea con ...Monza, 9 ott. (Adnkronos) - Il Monza si impone in casa sullo Spezia per 2-0 nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 10 punti in ...RIMINI, 9 OTTOBRE 2022 – Tris dello United Riccione sul Sant'Angelo e boccata d'ossigeno per i biancazzurri dopo le recenti polemiche che hanno portato al silenzio stampa. Protagonista Ferrara con una ...