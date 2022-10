Ballando con le Stelle 2022 classifica prima puntata dell’8 ottobre | eliminati e vincitori di ieri sera

Ha preso il viale stelle 2022 , un'edizione ricca di personaggi strepitosi e di tante sorprese per il pubblico: la prima è quella che Milly Carlucci ha voluto riservare a tutti noi, accogliendo in pista ...Giampiero Mughini, infanzia difficile tra problemi economici ed un rapporto complicato col padre Giampiero Mughini racconta la sua infanzia difficile ale Stelle 2022 . Il noto opinionista a cuore aperto sul suo passato, riavvolge il nastro dei ricordi, talvolta dolorosi . 'La mia era una famiglia di borghesia, che si stava nettamente ...Iva Zanicchi a 82 anni danza con il maestro Samuel Peron sulle note di "Finché non mi seppelliscono" di Blanco e fa impazzire ...La 17esima edizione di Ballando con le Stelle 2022 è partita nel ricordo di Fabrizio Frizzi. Non sono mancati colpi di scena. Ecco la classifica finale ...