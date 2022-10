Ucraina | ultime notizie Rogo sul ponte di Crimea | camion bomba Kiev | ' E' solo l' inizio

Una serie di esplosioni ha scosso la città, nell'orientale, con imponenti pennacchi di fumo illuminato nel cielo e innescando una serie di esplosioni secondarie. Le esplosioni sono arrivate ...Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...Guerra Russia-Ucraina, Mosca chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu ... Nel frattempo, continuano le esplosioni su tutto il territorio con l’aumento delle morti che secondo le ultime statistiche ...Sul campo la situazione è critica per la Russia con l’esercito ucraino che continua ad avanzare. Ecco cosa rischia il mondo in caso di un attacco nucleare da parte di Putin. "Per la prima volta dalla ...