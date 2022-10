Thailandia | funerali e preghiere per le piccole vittime all' asilo

(Di sabato 8 ottobre 2022) I riti funebri buddisti e leper lesono iniaizati a Na Klang, segnando l'inizio di tre giorni di lutto per ledi uno dei peggiori massacri mai compiuti in. Un ex ...

I riti funebri buddisti e le preghiere per le vittime sono iniaizati a Na Klang, segnando l'inizio di tre giorni di lutto per le vittime di uno dei peggiori massacri mai compiuti in. Un ex agente di polizia ha ucciso 24 bambini - 21 maschi e tre femmine - e 12 adulti. Gli investigatori affermano che la maggior parte è morta per una combinazione di coltellate e ferite ..., strage nell'asilo nido: uccisa una maestra incinta all'ottavo mese La vittima si chiama ... prima che possano essere effettuati iAl via i festeggiamenti per "Dipavali", festa induista della luce Thailandia: assalto all'asilo, oltre 35 morti e tantissimi feriti; il Video è raccapricciante È di 38 morti, tra cui 24 bambini, e 12 feriti il bilancio dell'attacco a un asilo nido in Thailandia.