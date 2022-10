Spalletti | «Osimhen non è ancora in condizione | Zielinski e Kvaratskhelia oggi si sono allenati»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nella conferenza stampa della vigilia di Cremonese-Napoli, l’allenatore azzurro, Luciano, ha dato delle informazioni sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori, a partire da, che starecuperando dall’infortunio rimediato durante la partita di Champions contro il Liverpool. Domani non ci sarà, ha dichiarato il tecnico: non èin, è preferibile dargli un altro turno di stop. «Abbiamo valutatodopo gli esami clinici e l’analisi dellain base ad essi, non bisogna rischiare niente, si è visto anche l’ultima volta che ci siamo privati di un calciatore importante per un periodo del campionato che poteva essere determinante. Lo vogliamo a disposizione nelle condizioni di fare il calciatore del livello che è, quindi ...

Le parole di Lucianoin vista della partita del Napoli in casa della Cremonese: "Non è ancora in condizione" Lucianoha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta del Napoli con la Cremonese. Di seguito le sue parole.- "Sono valutazioni che si ...non dà particolari indicazioni in merito alla formazione, ma sicuramente non sarà della partita Victor: ' 'E' già successo che ci siamo privati di un giocatore così importante, ...Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare ... l’abbiamo visto già l’altra volta e siamo rimasti senza un calciatore che poteva essere determinante. Osimhen lo vogliamo a ...Victor Osimhen non gioca da diverse partite a causa di un infortunio: l'indizio di Spalletti sul rientro in campo prima di Cremonese-Napoli.