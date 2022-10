SerieANews

: Consigli 6.5; Toljan 5.5, Erlic 5.5 (37' st Ayhan sv), Ferrari 5 (44' st Tressoldi sv),6.5; Frattesi 7 (37' st Alvarez sv), Lopez 6, Thorstvedt 6 (26' st Harroui 5.5); Ceide 6 (26' ...Ilcontinua a premere a inizio ripresa e c'è una chance pure per capitan Ferrari, il cui ... Il forcing dei padroni di casa viene premiato al 60 quando dall'out di sinistrapesca il ... Sassuolo, Rogerio sempre più protagonista: il brasiliano ‘spaventa’ l’Inter Dopo la vittoria in Champions, l'Inter ha ripreso a correre anche in campionato, battendo alla 9.a giornata il Sassuolo, in trasferta, per 2-1. Una vittoria che, grazie alla doppietta realizzata oggi ...L'Inter ritrova l'appuntamento con la vittoria anche in campionato. Al Mapei Stadium il protagonista indiscusso è Edin Dzeko. Nel primo tempo segna di rapina su calcio d'angolo dopo una sponda di Dumf ...