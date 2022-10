Predore | perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada | muore 23enne

(Di sabato 8 ottobre 2022). Un’altra vittima dellanella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre. Alle 3.15 di sabato 8 ottobre lungo la statale 469 a, unalla guida di un’auto ha perso ildelandandoe finendo la propria corsa contro un ostacolo. Con il giovane c’era un’altra persona di 21 anni. Sul posto i soccorsi e i carabinieri di Clusone. L’incidente è avvenuto in un tratto dipriva di illuminazione pubblica e che costeggia il lago. I medici di un’ambulanza e di un’automedica giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del. Per l’altra persona a bordo dell’auto è stato necessario il ricovero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Seguono ...

- era sola in auto al momento della tragedia: a quanto risulta si trovava in vacanza in un residence diassieme alla moglie, poi avvertita della tragedia che si era appena consumata.