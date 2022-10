LIVE Superbike | GP Portogallo 2022 in DIRETTA | inizia la supepole Tutti contro Razgatl?o?lu

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Bandiera verde!la superpole del GP delper quanto riguarda la. 12.08 Bautista cerca di concentrarsi al meglio. Obiettivo Top3 per l’iberico che attualmente è saldamente al comando della serie. 12.05 Siamo pronti per una sessione da non perdere. Razgatl?o?lu è atteso a confermarsi al vetta dopo aver registrato il nuovo record della pista nelle prove libere. Distaccate, per ora, le Ducati. 12.02 Sono attualmente 394 i punti di Alvaro Bautista nella classifica piloti alla vigilia del round in Algarve. Secondo posto per Razgatl?o?lu a 335, mentre dobbiamo scendere a 327 per trovare Jonathan Rea. 11.59 Yamaha ha mostrato un passo notevole nelle prove libere. Il campione del mondo in carica Toprak Razgatl?o?lu ha tutte le carte in ...