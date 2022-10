Lazio | i due sogni di Lotito

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il presidenterilancia, sogna di vincere lo scudetto e di regalare ai tifosi dellail Flaminio, lo stadio che vorrebbero tutti quelli che hanno a cuore le sorti del più antico club della Capitale. Ma andiamo con ordine, il numero uno biancoceleste parla a margine dei festeggiamenti in Campidoglio per il centenario di Maestrelli: «Dopo la Juve, laè la squadra che, sotto la mia gestione, ha vinto più di tutte. Manca la cosa più importante, non ne parliamo, ci lavoriamo. Non sempre fare una buona programmazione porta necessariamente a un risultato. Ci vuole un po' di fato, il tocco della Divina Provvidenza per chi è cristiano come me». Ripetere l'impresa della Banda del '74 è impossibile,lo sa ma ci vuole provare con le sue armi. Nel linguaggio è un presidente diverso, addolcito dopo anni di ...