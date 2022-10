I tifosi ad Inzaghi | è successo in Sassuolo-Inter

(Di sabato 8 ottobre 2022) Una vittoria importante. Dopo la vittoria in Champions League contro il Barcellona, l’era chiamata ad un’altra grande prova in quel di Reggio Emilia, contro untutt’altro che rinunciatario. Gli uomini dihanno risposto presente: grazie ad una doppietta di Edin Dzeko i nerazzurri espugnano il Mapei Stadium, tornando a conquistare i tre punti anche in campionato. Dopo il vantaggio iniziale firmato dal bosniaco ex Roma, l’ha poi dovuto fare i conti con il goal del pareggio di Frattesi, al minuto ’60 della ripresa. A risolvere la pratica, ci ha pensato nuovamente Dzeko, con un grande colpo di testa che non ha lasciato scampo all’estremo difensore dei neroverdi, Andrea Consigli. Con la doppietta di oggi, Il bosniaco tocca quota 100 goal nel massimo campionato italiano. Simone ...

... due hanno sorriso alla squadra neroverde; i restanti due, invece, non hanno reso contenti i... la quinta volta in assoluto con il Sassuolo e la seconda volta con l'Inter di Simone. ...Le critiche a Simone. Nonostante la vittoria contro il Sassuolo , inerazzurri lanciano ancora delle critiche nei confronti di Simone. Stavolta non c'entra la questione ...L'Inter ritrova il successo anche in campionato battendo il Sassuolo e bissando dopo la vittoria contro il Barcellona ma per i fan nerazzurri il momento no non è ancora finito ...