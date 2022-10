Haiti nel caos | il governo chiede intervento militare dall’estero

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 8 ottobre 2022) Roma, 8 ott –è nelpiù totale: le rivolte stanno infiammando in tutto il paese e i morti si contano ormai a centinaia. Ilha chiesto il sostegnostraniero per arginare la crisi della violenza tra bande che ha ormai paralizzato il paese, autorizzando il primo ministro Ariel Henry are aiuto armato per “il rischio di una grave crisi umanitaria”. L’ONU, però, ha affermato che al momento non ha ricevuto nessuna richiesta ufficiale daldi. Gli Usa, intanto, hanno esortato i cittadini dia mettersi al sicuro andandosene dal paese. Nelle ultime settimane alcune potenti bande armate hanno bloccato i principali rifornimenti del paese, di fatto paralizzando le forniture di base come acqua e cibo creando, di ...