Dzeko evita a Inzaghi altri giorni difficili

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’Inter si risveglia anche in campionato e torna a vincere dopo le due sconfitte con Udinese e Roma. La squadra dibatte il Sassuolo 2-1 al termine di una partita tutt’altro che agevole. I nerazzurri sono ancora in piena convalescenza, lontani dall’apparire una squadra sicura di sé e consapevole della propria forza. Le reti sono state segnate da. La prima nel finale di tempo. La seconda al 75esimo con colpo di testa su delizioso cross di Mkhitaryan entrato a inizio ripresa al posto di Asllani. In mezzo, il pareggio di Frattesi ancora una volta protagonista di un ottimo inserimento su ottimo cross di Rogerio. Il Sassuolo avrebbe meritato il pareggio. L’Inter hato un altro risultato negativo che avrebbe aperto una riflessione molto seria nonostante la vittoria in Champions sul Barcellona. E al Camp Nou andrà l’Inter ...

