Dietro l' ira dell' Iran

(Di sabato 8 ottobre 2022) I diritti calpestati e l’opposizione perseguitata. Ma le violente manifestazioni nel Paese contestano soprattutto la corruzione del regime teocratico e una crisi economica che nega il futuro a 80 milioni di abitanti. «L’ayatollah Khomeini per molti è santità. Abbocchi sempre all’amo…». Così cantava nel 1980 Franco Battiato, a pochi mesi dalla rivoluzione khomeinista che feceuna Repubblica Islamica oscurantista e che, spodestando lo scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, impose la Sharia nel Paese e feceun moo dittatoriale che sarebbe poi stato replicato tanto nel mondo sciita quanto in quello sunnita. L’incipit di Up Patriots to Arms («alle armi, patrioti!») racchiude - strano ma vero per una canzone - il sensoa forzatura attraverso la quale la casta del ...