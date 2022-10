Assalto alla Cgil | misura aggravata per Castellino

Cgil in piazza a Roma un anno dopo l'di Forza Nuovasede di Corso Italia. Sfila il corteo per la manifestazione nazionale della Cgil "Italia, Europa ascoltate il lavoro". Tra gli striscioni presenti, uno sulla sicurezza "...Enrico Letta alle 19 saràsede di Corso Italia, sempre a Roma, per l'anniversario dell'di un anno faCgil. E prima della manifestazione, in un post su Instagram, interviene stizzita ...La Cgil in corteo a Roma un anno dall’assalto alla sede nazionale del sindacato da parte dei neofascisti. Meloni: Sinistra in piazza contro governo che ancora non c’è. Poi la nota di Fratelli d’Italia ...(Adnkronos) – A un anno dall’assalto alla sede della Cgil il Tribunale di Roma, I sezione dibattimentale, ha aggravato la misura alla quale già era sottoposto Giuliano Castellino. All’ex leader di ...