Ultime Notizie – ‘LineUp!’ | al Mattatoio di Roma i nuovi linguaggi del pop al femminile

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dall’8 al 10 ottobreeuropa Festival presenta la seconda edizione di LineUp!, la rassegna che riunisce alcuni dei nomi femminili più interessanti della nuova scena musicale italiana; curata da Giulia Di Giovanni e Matteo Antonaci, LineUp! è un viaggio musicale nel segno dell’inclusività e della parità di genere con uno sguardo rivolto alle narrazioni e alle nuove identità veicolate dalle sonorità pop e urban. Tre giorni che vedranno protagoniste alle nuove voci della scena contemporanea, dall’elettronica, al jazz fino all’R’n’B. Si parte sabato 8 ottobre alle 21 con la cantante e performer italo-marocchina LaHasna, classe 1993 e già artista selezionata da MTV New Generation insieme al producer Salam Carther, impostasi all’attenzione nazionale grazie al suo personalissimo mix di sonorità soul, hip hop e influenze arabe, LaHasna porta ...

