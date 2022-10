Tale e quale show 2022 | Elena Ballerini è Antonella Ruggiero video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nella puntata del 7 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice e cantante, nei panni di, cantante dei primi Matia Bazar, con il celebre brano Ti sento. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Serena Bortone” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Sicuramenteha cantato molto bene, ma il timbro non era quello della. Ottime però le movenze del personaggio. Tutto sommato comunque se l’è cavata meglio di quanto pensassimo, vista la difficoltà pazzesca di questa canzone. Potete vedere ...