Incidenti durante Gimnasia - Boca | la polizia spara lacrimogeni e proiettili di gomma | un morto

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Un uomo di 57 anni ènegliavvenutila partitaJuniors, valida per la Liga argentina, che si è disputata a La Plata (Buenos Aires). L'uomo è stato stroncato da ...

Agenzia ANSA

Un uomo di 57 anni è morto negliavvenutila partita Gimnasia - Boca Juniors, valida per la Liga argentina, che si è disputata a La Plata (Buenos Aires). L'uomo è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre veniva ...E' di un morto il bilancio degliavvenutila partita Gimnasia - Boca Juniors, valida per la Liga argentina, che si è disputata a La Plata (Buenos Aires). La vittima è un uomo di 57 anni, che è stato stroncato da un ... Argentina: incidenti durante Gimnasia-Boca Juniors, un morto E' di un morto il bilancio degli incidenti avvenuti durante la partita Gimnasia-Boca Juniors, valida per la Liga argentina, che si è disputata a La Plata (Buenos Aires). (ANSA) ...Tra poco si torna a sciare, sì ma a che prezzo Il caro energia che sta dissanguando le famiglie italiane con bollette più che raddoppiate rischia di rendere molto difficile la ...