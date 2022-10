Grande Fratello VIP 7 | Sara Manfuso accusa Alfonso Signorini | lui la caccia dallo studio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Continuano il caos e le polemiche attorno a questa tragica edizione diVIP 7. Dopo aver cercando di salvare il salvabile dopo il pesante caso di bullismo subito da Marco Bellavia,si è visto piovere in testa un’altra pesante. A lanciarla stavolta è stataMancuso: la opinionista televisiva che proprio nelle scorse ventiquattro ore ha deciso di abbandonare il reality show. A proprio per questa ragione, il conduttore l’ha voluta in: farsi dire per quale motivo avesse deciso in maniera così perentoria di abbandonare il programma. E, per suodispiacere, la donna ha effettivamente raccontato le sue ragioni scatenando una vera e propria lite in diretta tv…...