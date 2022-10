F1 | Mick Schumacher non disputerà la FP2 in Giappone | brutto incidente nella prima sessione

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Non un buon inizio di fine-settimana a Suzuka (), sede del 18° round del Mondiale 2022 di F1, per. Una pista sulla quale il giovane tedesco della Haas è un rookie, non avendoci mai girato in precedenza. Nei fatti, il Circus non si è esibito innel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. E dunque per, pur concludendo in settima posizione una buonadi prove libere per lui, c’è stato unpesante in curva-7 nel momento in cui si apprestava a rientrare ai box sul finire della FP1. Un crash causato dal fenomeno dell’acquaplaning, vista la pioggia che sta caratterizzando il day-1 in terra nipponica. Un impatto pesante contro le barriere con la parte anteriore della Haas che ha avuto conseguenze ...