Chirico | ‘Non solo Juve | i danni del Var si vedono anche in Europa | Inter aiutata | Rocchi fa scuola’ | Primapagina

2022-10-07 19:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Cosa ci ha detto quest'ultimo turno di Champions? Ha confermato ciò che già avevamo capito nel nostro campionato, e cioè: il Var non è affatto dirimente negli episodi oscuri di una partita, e talvolta può addirittura diventare dannoso. E non per colpa della tecnologia, che il suo dovere lo fa sempre, ma di chi la usa. Per lo sfrenato desiderio dell'arbitro – in campo così come in sala Var – di voler essere sempre lui il giudice ultimo, supremo ed insindacabile di ogni decisione. Un brutto vizio di cui non ci libereremo mai, in Italia come all'estero, perché quella arbitrale è una casta impermeabile a critiche e cambiamento dei tempi. I direttori di gara si ritengono infatti tali, ovvero "direttori", a pieno titolo. Vogliono "dirigere" una partita come piace a loro, a costo di ...