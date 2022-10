Basilicata | il governatore Bardi e la “guerra” al dirigente che non voleva il nuovo ospedale L’affaire tamponi? “Non ho sottratto nulla”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tentata concussione, traffico di influenze e abuso d’ufficio. Sono le ipotesi di reato contestate dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza nei confronti deldellaVito(Forza Italia), indagato nell’inchiesta sulla sanità che ha fatto finire nel registro degli indagati mezza giunta. Si tratta di tre episodi emersi nel corso dell’indagine che ha portato all’arresto del consigliere Regionale Francesco Piro e che riguarderebbe, secondo l’ipotesi della procura, principalmente la gestione di alcune vicende legate alla sanità lucana, ma non solo. Per l’accusa di tentata concussione, che vedeindagato in concorso con l’ex assessore regionale alla sanità lucana Rocco Luigi Leone e al capo di gabinetto Antonio Ferrara, secondo gli inquirenti, i tre avrebbero comunicato all’avvocato ...

"Si va avanti in un ...... ha detto il presidente della giunta regionale della, Vito Bardi. "Sono come sempre disponibile a collaborare con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto".