Antonino Cannavacciuolo | questa volta se l’è vista brutta | Attimi di paura

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 7 ottobre 2022)Prima con i suoi ristoranti, poi con l’attività televisiva, è diventato una vera e propria star. E ora è stato messo nel mirino Chef che sa combinare bene l’estro con la tradizione meridionale. Che si intreccia col suo carattere vulcanico. E poi, la sua passione per il Napoli. In questi anni abbiamo imparato ad amare e apprezzare. Nel racconto che vi facciamo oggi, però, c’è poco da stare allegri. Davvero unaesperienza per il popolare chef. Oggi 47enne, con una lunga carriera nel mondo della ristorazione. Dal 1999 ha infatti assunto la gestione della dimora storica in stile moresco Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta . E’ del 2003 la sua prima Stella Michelin. E nel 2006 la seconda. Insomma, in pochi anni si fa ...