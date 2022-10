The Flash | Ezra Miller ha realizzato nuove riprese a Londra?

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Asembra che l'attore, una settimana fa, sia stato impegnato inaggiuntive di Thesembra sia stato impegnato in nuovi reshoot di The, il film su Barry Allen che è stato annunciato nell'ormai lontano 2014. L'attore, recentemente, è stato al centro di molte controversie che hanno messo a rischio persino la distribuzione del progetto. Una settimana fa, secondo quanto riporta The Wrap,sembra abbiadelleaggiuntive di The, film diretto da Andy Muschietti e in arrivo nelle sale nel 2023. L'attore aveva già girato delle scene qualche mese fa e ora sarebbe stato ...

NerdPool

TheWrap informa che l’attore Ezra Miller ha preso parte, la settimana scorsa, a una intera giornata di riprese aggiuntive per, l’atteso adattamento cinematografico sul velocista scarlatto in uscita nelle sale il prossimo anno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma ricordiamo che la pellicola ha da ......a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Kingston DataTraveler Exodia DTX/32GB - 2P...49 - invece di 49,99 sconto 15% - fino a 9 ott 22 Click qui per approfondire Seven Zaino -... The Flash: la versione finale del film è quasi pronta A Londra sembra che l'attore Ezra Miller, una settimana fa, sia stato impegnato in nuove riprese aggiuntive di The Flash. Ezra Miller sembra sia stato impegnato in nuovi reshoot di The Flash, il film ...L'attore è tornato sul set per alcune sequenze aggiuntive dell'attesa pellicola DC Comics sul velocista scarlatto.