Sicurezza Roma – Gualtieri assegna le deleghe al personale e alla sicurezza agli assessori Catarci e Lucarelli

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il Sindaco Robertoha comunicatoGiunta capitolina la decisione dire la delega alle politiche delall’Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea. La delegaè stata inveceta all’Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica. Le due materie erano state finora mantenute in capo al Sindaco che, in un’ottica di razionalizzazione del lavoro e di riorganizzazione delle competenze, ha scelto adesso di attribuirle a due componenti della sua Giunta. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

RadioSonar.Net

La delega allaè stata invece assegnata all'Assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli. Le due materie erano state finora mantenute in capo al Sindaco che, ...In tutti i siti di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale diCapitale, saranno adottate le necessarie misure dia tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi ... Sveja #142 Dove te giri è allarme sicurezza. Roma una città bifronte: o criminale o eventificio. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha comunicato alla Giunta capitolina la decisione di assegnare la delega alle politiche del Personale all’Assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territori ...Inizia male la sfida di Europa League per la Roma, contro il Betis Mourinho schiera la miglior formazione possibile ma gli eventi non sorridono ai giallorossi: dopo pochi minuti il primo campanello ...