Roma-Betis | infortunio per Celik causato da Mancini | entra Spinazzola

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Ha dell’incredibile quanto accaduto allo stadio Olimpico. Mehmet, il terzino della, esce perdopo nemmeno cinque minuti di gioco contro ile lo fa per un durissimo colpo subito dal fuoco amico. Già, perché è Gianlucaa colpirlo per errore con un intervento killer che, siamo sicuri, se fatto da un avversario sarebbe costato il rosso. E invece, costa il primo cambio a Mourinho, che manda in campo. Incredibile. SportFace.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata di Europa League 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 3ª giornata dell' Europa League 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Jug. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 1 Fischio ...Le parole del direttore sportivo Tiago Pinto in vista di quella che saràdi stasera in Europa League Alla vigilia di, ai microfoni di Sky, ha parlato così il direttore sportivo Tiago Pinto. STEP BY STEP - "Noi vogliamo essere una squadra competitiva e ...La Roma perde per infortunio Zeki Celik. Il terzino turco si è fermato in Europa League contro il Betis, uscendo dal campo dopo soli cinque minuti. L’ex Lille si è fatto male in uno scontro con il ...Ci sarà Abraham e non Belotti al centro dell'attacco della Roma nella sfida di Europa League contro il Betis, ecco le formazioni ufficiali: ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; ...