Usa e Seul rispondono a Kim | 5 missili sul mar del Giappone | uno si schianta

Roma, 5 ott – Usa e Seul lanciano ben sei missili in risposta all'esercitazione invasiva della Corea del Nord avvenuta ieri, quando Pyongyang aveva lanciato un missile balistico che aveva attraversato il Giappone, violandone lo spazio aereo, gettando nel panico la popolazione, e cadendo infine nello spazio marittimo ad Est. Usa e Seul, missili "in risposta" a Pyongyang Come riporta l'Ansa, gli Usa, di concerto con Seul, hanno lanciato cinque missili terra-terra nel Mar del Giappone (quattro Army Tactical Missile System (ATACMS) e un Hyumoo-2) per rispondere all'esercitazione di ieri di Kim Jong Un. C'è stato poi un altro missile, il sesto, un altro Hyumoo-2 a corto raggio, che si è schiantato sul terreno di Gangneung, nel nord-est del

