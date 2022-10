Tassi e interessi, come investire in tempi di crisi economica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il periodo sociale, oltre che economico, in cui ci ritroviamo non invita certo a fare manovre azzardate con i nostri risparmi. Da un lato la ripartenza, ancora stentata, dopo la pandemia da Covid 19, dall’altro la crisi energetica che incombe su imprese e famiglie, con bollette di luce e gas pronte ad aumentare del 150%. Eppure, anche questo è il periodo giusto per investire. Anzi, forse proprio per l’incertezza del momento può spingere sempre nuovi utenti a tentare la via dell’investimento. Per farlo al meglio, però, è bene conoscere bene il settore, informarsi e studiare nel dettaglio alcuni concetti fondamentali, come ad esempio la forza e il potere degli interessi composti. Si tratta infatti di un aspetto spesso snobbato ma che nasconde invece un impatto finanziario veramente di grande portata. Lo ha rivelato un ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il periodo sociale, oltre che economico, in cui ci ritroviamo non invita certo a fare manovre azzardate con i nostri risparmi. Da un lato la ripartenza, ancora stentata, dopo la pandemia da Covid 19, dall’altro laenergetica che incombe su imprese e famiglie, con bollette di luce e gas pronte ad aumentare del 150%. Eppure, anche questo è il periodo giusto per. Anzi, forse proprio per l’incertezza del momento può spingere sempre nuovi utenti a tentare la via dell’investimento. Per farlo al meglio, però, è bene conoscere bene il settore, informarsi e studiare nel dettaglio alcuni concetti fondamentali,ad esempio la forza e il potere deglicomposti. Si tratta infatti di un aspetto spesso snobbato ma che nasconde invece un impatto finanziario veramente di grande portata. Lo ha rivelato un ...

saveriota : @hisbobness_ @LuigiColline @SplendorSolis00 @anitablanco3 @GuidoCrosetto @intesasanpaolo Il finanziamento , qualsia… - SaracomemeSara : abbattere i prezzi attraverso l’aumento dei tassi di interessi, senza che questo generi una recessione, è da consid… - santecchi : RT @IlariaBifarini: “L'aumento dei tassi sta catapultando in avanti le performance delle banche, il 2022 sarà il miglior anno mai avuto da… - rev_emi : RT @IlariaBifarini: “L'aumento dei tassi sta catapultando in avanti le performance delle banche, il 2022 sarà il miglior anno mai avuto da… - Tosco88 : RT @IlariaBifarini: “L'aumento dei tassi sta catapultando in avanti le performance delle banche, il 2022 sarà il miglior anno mai avuto da… -