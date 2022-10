Spunta pure la sardina Santori | giusto in tempo per una figuraccia su Meloni e l’Europa video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Eravamo scarsi a figuracce… E’talaMattiadal cilindro di Floris ad affollare il parterre di voce anti centrodestra, antiane in particolare a “Di Martedì”. Infatti evidentemente al conduttore non interessa esporre all’ennesima figura barbina l’esponente dei pesciolini entrato in giunta col Pd nel consiglio comunale di Bologna. E si capisce meglio la débacle del partito di Letta… Lainanella una serie di frasi mal masticate ripetute “a pappagallo” nelle quali non c’è ragionamento. Inizia a parlare nientepopodimento che della reputazione della. Lui…che parla della reputazione della… Quando il conduttore gli lascia la parola, dicendo, “La sua opinione prego”, ci siamo ...