Pesa 230 chili | per riportarlo a casa dall' ospedale arriva l' autogru dei vigili del fuoco

ilgazzettino.it

Obeso, serve l'autogru dei vigili del fuoco: operazione titanica L'operazione, semplice nella maggior parte dei casi, è diventata infatti un'impresa in quanto il giovanecircachilogrammi ed ...Un'operazione titanica L'operazione, semplice nella maggior parte dei casi, è diventata infatti un'impresa in quanto il giovanecircachilogrammi ed essendo allettato non era in grado di ... Montebelluna. Uomo obeso trasportato a casa dall'ospedale con l'autogru e 18 uomini: pesa 230 chili Per ora con una scheda tecnica non completa, ha fatto il suo esordio lo smartphone Xenium S706, previsto da Philips per il mercato cinese col beneficio di un mini display secondario.MONTEBELLUNA (TREVISO) - Numerose ore di lavoro, 18 persone coinvolte, autoscala, imbragatura. Mobilitazione di Suem, vigili del fuoco e Protezione civile. Coinvolte non solo le forze di Montebelluna.