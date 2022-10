Paris Fashion Week P E 2023 | la ricerca di un’elegante verità

Leggi su amica

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Fare Sheherazade è facile. Fare un tubino nero è difficilissimo», sosteneva a ragione Coco Chanel. Parigi, in generale, tranne qualche caso sporadico, porta avanti la tendenza di una moda depurata da ogni eccesso, resa più essenziale e asciutta fin quasi – nella maggioranza delle collezioni – a far rischiare il colpo di sonno agli astanti. Kanye West e Donald Trump alla Casa Bianca nel 2018. GettyImages. La prima, fuggevole impressione della settimana è che le sinapsi creative dei direttori artistici delle maison siano uscite a comprarsi un tramezzino in pausa pranzo proprio mentre i demiurghi dello stile si mettevano al lavoro. In alcuni casi, le sinapsi non sono più tornate nel cerebro d’appartenenza: vedi l’inqualificabile atteggiamento dell’artista precedentemente noto come Kanye West, oggi Ye, che è sbroccato completamente con un défilé a sorpresa, dove tra discorsi messianici ...