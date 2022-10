Nobel per la Chimica 2022 assegnato a Carolyne R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Nobel per la Chimica 2022 è stato assegnato a Carolyne R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless. L’Accademia di Svezia ha motivato l’assegnazione “per lo sviluppo della Chimica dei clic e della Chimica bioortogonale”. Immagine dal profilo Facebook del Nobel Prize L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilper laè statoR.e K.. L’Accademia di Svezia ha motivato l’assegnazione “per lo sviluppo delladei clic e dellabioortogonale”. Immagine dal profilo Facebook delPrize L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

