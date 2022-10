Nobel 2022 | in 3 a vincere il premio nel campo della chimica

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless si aggiudicano ilper la, grazie allo sviluppo di un nuovo metodo per assemblare molecole nuove. Il loro “Click Chemistry” favorisce, come da titolo, uno scatto che lega appunto le molecole in modo efficiente. Barry Sharpless, 81 anni e già insignito del prestigiosonel 2001, è solo il quinto scienziato ad ottenere due. Sharpless e Bertozzi lavorano negli USA, rispettivamente in California e all’Università di Stanford mentre Meldal è affiliato all’Università di Copenhagen in Danimarca. Le importanti applicazioniscoperta del trio vanno dalla creazione di nuovi farmaci alle terapie anti-tumorali. “La nostra tecnica ci permette di creare molecole radicalmente nuove” ha ...