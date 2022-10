Meloni a Fdi | il nostro sarà governo autorevole e di alto profilo

Poi sarà Giorgia, quando riterrà, a informarvi", aveva detto il deputato diFabio Rampelli, rispondendo ai giornalisti prima di entrare nella sede del partito. "Polemiche Non so dove ..."Intendiamo mettere in piedi il Consiglio dei ministri più autorevole e di alto profilo possibile". Lo ha detto Giorgia. 5 ottobre 2022Conclusa, dopo due ore e mezzo, la riunione dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, con la presidente Giorgia Meloni, nella sede del partito ...Moody's non indora la pillola: in assenza di attuazione delle riforme da parte del governo Meloni, l'agenzia taglierebbe il rating dell'Italia. Il monito-m ...