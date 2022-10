(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il sondaggio: il 30% non ha scelto per i programmi ma per contrastare gli avversari, il 21% per abitudine

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Le basi di M5s e Pd volevano l’alleanza prima del voto. Dialogo? I dem hanno cercato di fare la p… - TorcoAlb : RT @LRompicoglioni: Travaglio a La7: “Le basi di M5s e Pd volevano l’alleanza prima del voto. Dialogo? I dem hanno cercato di fare la pelle… - Carla37611766 : troppo tardi carissimo, per noi la fiducia è ancora una cosa seria, se si perde, è molto difficile riacquistarla! d… - robetronp : RT @fattoquotidiano: Travaglio a La7: “Le basi di M5s e Pd volevano l’alleanza prima del voto. Dialogo? I dem hanno cercato di fare la pell… - Felix68852709 : RT @LRompicoglioni: Travaglio a La7: “Le basi di M5s e Pd volevano l’alleanza prima del voto. Dialogo? I dem hanno cercato di fare la pelle… -

ilGiornale.it

A partire dal Lazio, alfra gennaio e febbraio, (l'iter partirà con le dimissioni del ... O convergere su un nome: dopo la sconfitta elettorale Carlo Cottarelli non è più in pole position, dove ...... ha inviato una lettera al Partito Democratico chiedendo ancora una volta un'alleanza aia ... Così oggi, al momento del, il Pd ha chiesto un rinvio della sua stessa proposta di legge, trovando ... Il voto ai dem Solo per odio contro la destra I dem non parlano più a giovani e lavoratori Desidererei dire la mia modestissima opinione da ex comunista (ora voto M5S) sulla sconfitta del Pd che gli studiosi, professori, ed esponenti del centrosi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...