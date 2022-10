Fiorentina, il mistero Nico Gonzalez e i gol mancanti (Di mercoledì 5 ottobre 2022) FIRENZE - Cabral e Jovic che segnano col contagocce e basta contare fino a due per fare la somma dei gol di entrambi in questo inizio di stagione, l'attacco della Fiorentina che in campionato ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) FIRENZE - Cabral e Jovic che segnano col contagocce e basta contare fino a due per fare la somma dei gol di entrambi in questo inizio di stagione, l'attacco dellache in campionato ha ...

sportli26181512 : #Fiorentina, il mistero Nico #Gonzalez e i gol mancanti: L’attacco viola è in crisi perché non c’è l’argentino. Qua… - massimobon1 : @max74volpato Quel Milan era FORMIDABILE ma il mistero di quella Fiorentina che addirittura retrocesse ancora non è… - serieAnews_com : ?? #Atalanta, #Zapata ancora indisponibile per #Gasperini ?? Aleggia il mistero sulle condizioni dell'attaccante, ch… - Frances12720656 : L'avvistamento di Firenze: UFO allo stadio nel corso degli anni 50 Il mistero mai chiarito degli UFO sullo stadio… -