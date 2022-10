Crollo del palazzo di Torre Annunziata | ritrovato cadavere tra le macerie

CISL

Il ritrovamento durante le indaginidi uno stabile che nel 2017 aveva provocato 8 vittime. Il cadavere è in stato di decomposizione, la morte potrebbe risalire a qualche mese fa: è giallo su identità e ...... Andrea Tragaioli , che si trova sul posto, ha definito l'incidente 'un fatto gravissimo', avvenuto a distanza di pochi mesi dalla tragedia di Torino dove nel dicembre2021 ildi una gru ... Toscana. Cisl: Crollo del credito alle imprese toscane: in 10 anni -18% e si sfiora il -30% per le aziende più piccole C’è la guerra in Ucraina, minacce nucleari arrivano anche dal Pacifico, ma per una volta vogliamo aprire questa newsletter spostando la nostra lente di ingrandimento. In Somalia migliaia di persone, t ...Un cadavere in avanzato stato di decomposizione e’ stato trovato a Torre Annunziata in via Rampe Nunziante, all’interno del palazzo abbandonato il cui crollo parziale provoco’ nel luglio di cinque ann ...