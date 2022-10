Continuiamo con la guerra in Ucraina. Nuovo invio di armi a Kiev (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Se da una parte il governo lavora, prima di essere sostituito col passaggio della campanella tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, a una soluzione concreta sull’annosa questione del gas, pare proprio che l’intenzione non sia cambiare passo in merito agli aiuti militari da garantire all’Ucraina. In arrivo il quinto decreto interministeriale che autorizzerà l’invio di armi in Ucraina. Impossibile capire cosa l’Italia ha deciso di mandare a Kiev A dirlo chiaramente è stato ieri il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, audito dal Copasir in merito proprio alla guerra in corso in Ucraina. Durante l’audizione sono stati “condividisi in modo esaustivo i contenuti” del quinto decreto interministeriale che autorizzerà l’invio di mezzi, materiali ed ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Se da una parte il governo lavora, prima di essere sostituito col passaggio della campanella tra Mario Draghi e Giorgia Meloni, a una soluzione concreta sull’annosa questione del gas, pare proprio che l’intenzione non sia cambiare passo in merito agli aiuti militari da garantire all’. In arrivo il quinto decreto interministeriale che autorizzerà l’diin. Impossibile capire cosa l’Italia ha deciso di mandare aA dirlo chiaramente è stato ieri il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, audito dal Copasir in merito proprio allain corso in. Durante l’audizione sono stati “condividisi in modo esaustivo i contenuti” del quinto decreto interministeriale che autorizzerà l’di mezzi, materiali ed ...

GiovaQuez : Putin starebbe preparando le sue forze armate a compiere un test nucleare ai confini dell'Ucraina. La invade, ne an… - fcolarieti : Continuiamo con la guerra in Ucraina. Nuovo invio di armi a Zelensky. Guerini ha presentato il quinto decreto. Ma i… - MeMyselfAndy_ : @woman_phd eh no! Continuiamo con i conteggi del cazzo altrimenti poi ti diranno hai visto? Con il vaccino abbiamo… - g3noma : Per Zelensky, da oggi, per decreto legge, è vietato ad ogni autorità ucraina, ogni tipo di negoziato con Putin. E n… - Marghegi1 : RT @Aurora00372667: ragazzi continuiamo con #GINEVRADENTRO #gintonic -