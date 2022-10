Calendario Champions League oggi: orari partite 5 ottobre, tv, streaming, programma Sky e Prime (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo le partite di ieri, la Champions League 2022-2023 è pronta a tornare in scena oggi con la seconda parte del programma relativo alla terza giornata della fase a gironi. In questo mercoledì 5 ottobre, saranno otto le partite in agenda: due alle 18.45 e sei alle 21, con particolare attenzione, in ottica italiana, a Chelsea-Milan e Juventus-Maccabi Haifa. Andiamo a scoprire il programma completo, l’orario delle partite odierne e le varie possibilità di seguire i match fra tv in abbonamento, Sky Sport, e streaming, con Prime Video, Sky Go NOW e Infinity+. Mercoledì 5 ottobre18.45 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT (canale 251) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo ledi ieri, la2022-2023 è pronta a tornare in scenacon la seconda parte delrelativo alla terza giornata della fase a gironi. In questo mercoledì 5, saranno otto lein agenda: due alle 18.45 e sei alle 21, con particolare attenzione, in ottica italiana, a Chelsea-Milan e Juventus-Maccabi Haifa. Andiamo a scoprire ilcompleto, l’o delleodierne e le varie possibilità di seguire i match fra tv in abbonamento, Sky Sport, e, conVideo, Sky Go NOW e Infinity+. Mercoledì 518.45 Diretta Gol– SKY SPORT (canale 251) e ...

