Bufera in Rai, le due regine della tv si fanno la guerra | Sono ricorse a vie legali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il caso televisivo che vi stiamo per raccontare, ben presto potrebbe diventare anche un caso giudiziario. Ne stanno parlando tutti Sta facendo parecchio discutere la frase/annuncio che abbiamo ascoltato nel corso dell’ultima puntata di “Domenica In”. Una vera e propria querelle che, ora, rischia di arrivare in tribunale. Il mondo dello spettacolo è sconquassato. Rai (foto web)Una delle protagoniste è la nostra amata Mara Venier. Parliamo di uno dei volti più amati della televisione italiana, ormai da moltissimi anni. Raggiunge il successo negli anni ’70. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy. Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il caso televisivo che vi stiamo per raccontare, ben presto potrebbe diventare anche un caso giudiziario. Ne stanno parlando tutti Sta facendo parecchio discutere la frase/annuncio che abbiamo ascoltato nel corso dell’ultima puntata di “Domenica In”. Una vera e propria querelle che, ora, rischia di arrivare in tribunale. Il mondo dello spettacolo è sconquassato. Rai (foto web)Una delle protagoniste è la nostra amata Mara Venier. Parliamo di uno dei volti più amatitelevisione italiana, ormai da moltissimi anni. Raggiunge il successo negli anni ’70. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy. Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha ...

Mary35999509 : RT @Mary35999509: Scoppia in Rai il caso Marco Damilano. Fa discutere l’ultima puntata della striscia serale “Il Cavallo e la torre“, curat… - Mary35999509 : Scoppia in Rai il caso Marco Damilano. Fa discutere l’ultima puntata della striscia serale “Il Cavallo e la torre“,… - Mary35999509 : RT @SecolodItalia1: Bufera in Rai: “Non bisogna rispettare l’elettorato”. Vergogna Levy contro FdI e Lega (video) - Nicostrato4 : @federico_d86 @matteosalvinimi @_fiorucci Dopo il canone Rai in piena bufera energetica, ecco Roccella Ionica il gi… - zazoomblog : Scandalo in diretta per Rai 2 Cambio di rotta “grottesco”: scoppia la bufera [VIDEO] - #Scandalo #diretta #Cambio… -