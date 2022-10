(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - L'inflazione continua ad avere riflessi negativi sul portafoglio degli italiani e la spesa risulta da sempre tra le voci che gravano maggiormente. In questo delicato contesto risultano ancora più evidenti fenomeni quali la, neologismo derivante dall'unione del verbo “to shrink”, (che significa “restringere”) e il termine “inflation” (inflazione). È una tendenza che si osserva ormai da anni: i produttori riducono la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato. In altri casi, invece, il prezzo della confezione subisce, seppur in misura limitata, un aumento a fronte della riduzione del suo contenuto. Succede quindi che le confezioni mutano qualche particolare estetico, aggiungono magari un ingrediente e, contemporaneamente il peso del contenuto si fa più leggero. Il prezzo, ...

italiaserait : Altroconsumo, shrinkflation fenomeno insidioso, intervenuta Antitrust - News24_it : Altroconsumo, shrinkflation fenomeno insidioso, intervenuta Antitrust - fisco24_info : Altroconsumo, shrinkflation fenomeno insidioso, intervenuta Antitrust: (Adnkronos) - L’inflazione continua ad avere… - lordmax10 : RT @Altroconsumo: Confezioni rimpicciolite e peso più leggero, ma i prezzi non calano. Colpa della #shrinkflation, la strategia marketing a… - Aringoogle : RT @Altroconsumo: Confezioni rimpicciolite e peso più leggero, ma i prezzi non calano. Colpa della #shrinkflation, la strategia marketing a… -

Borsa Italiana

... ma occhio alle confezioni Secondo l'ultimo studio fatto dal.it, il miglior rapporto ... Si chiama "", e in pratica ti ritrovi a pagare allo stesso prezzo un prodotto venduto ...Una recente indagine diha indicato quali sono i marchi della grande distribuzione in ... Per esempio la strategia dellaillude il consumatore spingendolo a pensare che sta ... Altroconsumo analizza la shrinkflation: fenomeno insidioso, interviene l'Antitrust L’inflazione continua ad avere riflessi negativi sul portafoglio degli italiani e la spesa risulta da sempre tra le voci che gravano maggiormente.Grazie alla collaborazione della community degli ACmakers, il progetto che permette di partecipare in prima persona ai test e sondaggi Altroconsumo, sono stati raccolti diversi casi che aiutano a fare ...