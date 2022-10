“Vi spiego perché abbiamo deciso di non vendere più M6” (Di martedì 4 ottobre 2022) Intervista a Nicolas de Tavernost – RTL Group alla fine decide di conservare la sua partecipazione nel gruppo M6 Le Figaro, di Caroline Salle e Enguerand Renault, pag. 28 Dopo aver ricevuto offerte di acquisto, cosa ha deciso il vostro azionista RTL Group? Il Gruppo RU, nostro azionista da trentacinque anni, ha deciso di mantenere la sua partecipazione in M6. abbiamo lavorato per due anni a un piano di consolidamento con i gruppi Rouygues e TFI. Purtroppo, l’Autorità per la concorrenza ha deciso che questa operazione non era possibile. Questo è deplorevole. Senza dubbio la nostra analisi del mercato era in anticipo sui tempi. Tuttavia, oggi i canali televisivi condividono lo stesso pubblico, gli stessi programmi e gli stessi clienti delle piattaforme di streaming video. Credo che questo tentativo di consolidamento ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 ottobre 2022) Intervista a Nicolas de Tavernost – RTL Group alla fine decide di conservare la sua partecipazione nel gruppo M6 Le Figaro, di Caroline Salle e Enguerand Renault, pag. 28 Dopo aver ricevuto offerte di acquisto, cosa hail vostro azionista RTL Group? Il Gruppo RU, nostro azionista da trentacinque anni, hadi mantenere la sua partecipazione in M6.lavorato per due anni a un piano di consolidamento con i gruppi Rouygues e TFI. Purtroppo, l’Autorità per la concorrenza hache questa operazione non era possibile. Questo è deplorevole. Senza dubbio la nostra analisi del mercato era in anticipo sui tempi. Tuttavia, oggi i canali televisivi condividono lo stesso pubblico, gli stessi programmi e gli stessi clienti delle piattaforme di streaming video. Credo che questo tentativo di consolidamento ...

