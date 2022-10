TENNIS, I TANTI (TROPPI) INFORTUNI DI JANNIK SINNER (Di martedì 4 ottobre 2022) A leggere i numeri verrebbe da dire che il 2022 di JANNIK SINNER è quanto di più simile a una sorta di annata di consacrazione: dei 59 incontri disputati ben 45 l’hanno visto uscire dal campo vittorioso, a fronte di 14 sconfitte che sono state in alcuni casi figlie di problemi fisici che l’hanno costretto al ritiro, prima ancora che certificarne la superiorità dell’avversario. Un deja vu piuttosto ricorrente: a Indian Wells contro Nick Kyrgios, a Miami contro Francisco Cerundolo, al Roland Garros contro Andrey Rublev e a Sofia contro Holger Rune la resa è arrivata sempre e soltanto per via di INFORTUNI che hanno minato le legittime ambizioni del giocatore altoatesino. E se da un lato invocare la sfortuna è il minimo che si possa fare, dall’altro è innegabile che la lunga scia di stop che ne hanno costellato il 2022 rappresentano una ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 4 ottobre 2022) A leggere i numeri verrebbe da dire che il 2022 diè quanto di più simile a una sorta di annata di consacrazione: dei 59 incontri disputati ben 45 l’hanno visto uscire dal campo vittorioso, a fronte di 14 sconfitte che sono state in alcuni casi figlie di problemi fisici che l’hanno costretto al ritiro, prima ancora che certificarne la superiorità dell’avversario. Un deja vu piuttosto ricorrente: a Indian Wells contro Nick Kyrgios, a Miami contro Francisco Cerundolo, al Roland Garros contro Andrey Rublev e a Sofia contro Holger Rune la resa è arrivata sempre e soltanto per via diche hanno minato le legittime ambizioni del giocatore altoatesino. E se da un lato invocare la sfortuna è il minimo che si possa fare, dall’altro è innegabile che la lunga scia di stop che ne hanno costellato il 2022 rappresentano una ...

