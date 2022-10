Tabellone Atp 500 Tokyo 2022: Ruud guida il seeding, presente Nick Kyrgios (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 500 di Tokyo 2022, in programma sul veloce indoor dal 3 al 9 ottobre. Il norvegese Casper Ruud guida il seeding, seguito dall’americano Taylor Fritz dopo il forfait causa covid di Cameron Norrie. Spicca la presenza del finalista di Wimbledon Nick Kyrgios, mentre non ci sono tennisti italiani. Di seguito tutti gli accoppiamenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone COMPLETO SECONDO TURNO Munar vs Martinez McDonald vs Kwon (4) Tiafoe vs Zapata Miralles Kecmanovic o Nishioka vs (8) Evans (5) Kyrgios vs Majchrzak (LL) Moriya vs Duckworth o (3) Fritz (8) Shapovalov o Johnson vs (Q) Noguchi Nakashima vs (9) Coric PRIMO TURNO Munar b. (1) Ruud 6-3 6-3 Martinez b. ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 500 di, in programma sul veloce indoor dal 3 al 9 ottobre. Il norvegese Casperil, seguito dall’americano Taylor Fritz dopo il forfait causa covid di Cameron Norrie. Spicca la presenza del finalista di Wimbledon, mentre non ci sono tennisti italiani. Di seguito tutti gli accoppiamenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMICOMPLETO SECONDO TURNO Munar vs Martinez McDonald vs Kwon (4) Tiafoe vs Zapata Miralles Kecmanovic o Nishioka vs (8) Evans (5)vs Majchrzak (LL) Moriya vs Duckworth o (3) Fritz (8) Shapovalov o Johnson vs (Q) Noguchi Nakashima vs (9) Coric PRIMO TURNO Munar b. (1)6-3 6-3 Martinez b. ...

