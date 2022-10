Raspadori | “Napoli | la scelta della mia vita Ecco cosa mi chiede Spalletti”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 ottobre 2022) Giacomoparla delsuadi vestire la maglia azzurra, lo fa in una intervista al CorriereSera. L’attaccante ex Sassuolo si racconta e dice: “Sono un ragazzo normale, umile, anche. Alleno il fisico, ma anche la mente, studio e sport possono andare di pari passo, due valori aggiunti. Tatuaggi e orecchini non ne ho, semplicemente perché non mi piacciono. Che male c’è a dire che simpatizzavo per l’Inter?”intervista CorriereSera, dal Sassuolo alragionata? «ambiziosa. Voluta. Pensata e approvata anche dalla mia famiglia. Ringrazierò sempre il Sassuolo che ha capito la mia esigenza e l’ha assecondata. Il ...