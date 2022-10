Parigi 2024, Afghanistan si impegna a far partecipare uomini e donne (Di martedì 4 ottobre 2022) Si è tenuta oggi l’assemblea generale del Consiglio Olimpico d’Asia a Phnom Penh in Cambogia, dalla quale è emerso che l’Afghanistan si è impegnato a far partecipare uomini e donne alle prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024. L’annuncio è stato dato da Jérome Poivey, capo delle relazioni internazionali e della governance nel dipartimento delle relazioni dei Comitati olimpici nazionali del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), il quale ha affermato che “sono stati compiuti progressi per assicurare il coinvolgimento dell’Afghanistan e ricevuto un chiaro impegno di inviare squadre miste ai Giochi asiatici del prossimo anno e anche alle Olimpiadi di Parigi 2024”. Secondo i piani del Cio, Parigi ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Si è tenuta oggi l’assemblea generale del Consiglio Olimpico d’Asia a Phnom Penh in Cambogia, dalla quale è emerso che l’si èto a faralle prossime Olimpiadi estive di. L’annuncio è stato dato da Jérome Poivey, capo delle relazioni internazionali e della governance nel dipartimento delle relazioni dei Comitati olimpici nazionali del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), il quale ha affermato che “sono stati compiuti progressi per assicurare il coinvolgimento dell’e ricevuto un chiaro impegno di inviare squadre miste ai Giochi asiatici del prossimo anno e anche alle Olimpiadi di”. Secondo i piani del Cio,...

