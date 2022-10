(Di martedì 4 ottobre 2022) Alexsi è ripreso il Napoli dopo anni di chiaro-scuro il portiere ex Spal è diventato assoluto protagonista. Oramai è il numero uno incontrastato, dopo un’estata passata con l’ombra di Kepa ma soprattutto Navas sulle spalle. Anche con l’Ajax saràa difendere i pali azzurri, senza che nessuno possa ingombrargli più la porta. Fino ad ora ha risposto alla grande al nuovo corso azzurro, tanto che si parla insistentemente di rinnovo per. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, anche con il Torino i suoi interventi sono stati decisivi, frutto di una maturità importante, che finalmente è sbocciata. Secondo Corriere dello Sport tra i segreti del nuovo Napoli c’è proprio, che è rinato anche grazie alla nascita del figlio. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Lui ...

FraLauricella : #SportMediaset ??#ChampionsLeague ?? alle 21,00 #AjaxNapoli su @SkySport e @NOWTV_It #Spalletti: 'Bisogna essere m… - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli, tra i segreti della ripresa di Alex Meret c’è anche la nascita di suo figlio Daniel - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il CdS su Meret: “Tra i segreti della ripresa c’è anche la nascita di s… - NapoliCalciogol : Napoli, Meret: 'C'è l'accordo per il rinnovo, devo solo firmare. Contento di lavorare con Sirigu' #Ajax #AlexMeret… - napolipiucom : Meret: c'è Daniel tra i 'segreti' della rinascita #CalcioNapoli #Meret #napoli #ForzaNapoliSempre… -

CalcioNapoli24

La rinascita diQuello del portiere è un ruolo in cui deve essere concesso di sbagliare, lui negli anni precedenti è sempre partito titolare poi si è infortunato. Ospina ha avuto il merito di ...NAPOLI (4 - 3 - 3):; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. ARBITRO: Letexier (Francia). DOVE VEDERE AJAX - ... Rinnovo Meret, annuncio in diretta in conferenza! | VIDEO