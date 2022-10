Grandi eventi nella Capitale. Pure al Giubileo serve un miracolo (Di martedì 4 ottobre 2022) Pnrr, Expo e Giubileo: questi i tre eventi cardine su cui Roberto Gualtieri sta puntando per far crescere e sviluppare la Capitale. E proprio sul Giubileo del 2025 il sindaco dem, che del grande evento è Commissario straordinario, pretende risposte rapide dichiarando in un’intervista al Corriere che sta aspettando il 6 ottobre, ovvero giovedì prossimo, per ricevere i pareri delle Commissioni parlamentari sul piano generale. Uno step fondamentale per poi presentare il piano dettagliato a Palazzo Chigi e ricevere l’approvazione definitiva. Pnrr, Expo e Giubileo: questi i tre eventi cardine su cui Roberto Gualtieri sta puntando per far crescere e sviluppare la Capitale Ma Gualtieri pare essersi scordato che, nel frattempo, è caduto un governo e se ne sta formando un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) Pnrr, Expo e: questi i trecardine su cui Roberto Gualtieri sta puntando per far crescere e sviluppare la. E proprio suldel 2025 il sindaco dem, che del grande evento è Commissario straordinario, pretende risposte rapide dichiarando in un’intervista al Corriere che sta aspettando il 6 ottobre, ovvero giovedì prossimo, per ricevere i pareri delle Commissioni parlamentari sul piano generale. Uno step fondamentale per poi presentare il piano dettagliato a Palazzo Chigi e ricevere l’approvazione definitiva. Pnrr, Expo e: questi i trecardine su cui Roberto Gualtieri sta puntando per far crescere e sviluppare laMa Gualtieri pare essersi scordato che, nel frattempo, è caduto un governo e se ne sta formando un ...

